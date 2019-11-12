متابعة بتجـــــــــرد: أثارت الفنانة السورية أمل عرفة ضجّة عارمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب منشور جديد لها، تصدّر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك” وخصصته للأصدقاء. وفي التفاصيل فقد، بدت أمل عرفة حزينة جدًا في الصورة التي أرفقتها بالمنشور. وكتبت عرفة في منشورها: ” لست لأحد.. إني لله وإني إليه راجعة.. حقيقة وما بتزعل.. بالعكس الأمان كلو عندو”. Advertisements منشور أمل عرفة لاقى تفاعلا كبيرا من متابعيها ومنهم من حزن معها بسب إطلالتها الحزينة والكثيرون تمنوا لها حياة سعيدة مع بناتها. يذكر أن أمل عرفة تشارك في المسلسل السوري “حارس القدس” مع المخرج باسل الخطيب والفنان رشيد عساف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمل عرفة تُثير الجدل بين الجمهور :”إني لله وإني إليه راجعة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.