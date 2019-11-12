متابعة بتجـــــــــرد: تعرض شاشة CBC المسلسل المصري الجديد “بلا دليل” والذي يُشارك في بطولته كل من الممثلة التونسية درة زروق والممثل اللبناني نيقولا معوض. ويتلقى الثنائي أصداءً إيجابية جدًا من خلال الرسائل والتعليقات التي تصلهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أدائهما في المسلسل. وأعربت درة عن سعادتها بتصدّر المسلسل المرتبة الأولى في قائمة الأكثر تداولًا في مصر عبر موقع “تويتر”، حيث كتبت في تغريدة لها: “مسلسل بلا_دليل يتصدر المركز الأول في قائمة الـ Trending على تويتر في مصر الحمدلله شكراً لكم و يارب الحلقات القادمة تعجبكم أكثر”. مسلسل “بلا دليل” من تأليف وكتابة إنجي علاء، إخراج منال الصيفي وإنتاج مجموعة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجاح لافت لمسلسل “بلا دليل” ودرة زروق سعيدة بالمرتبة الأولى! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.