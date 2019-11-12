مفاجأة مدوّية من محمد عساف لجمهوره!

متابعة بتجـــــــــــرد: ينشغل النجم الفلسطيني محمد عساف بتسجيل أغنية جديدة يطرحها خلال الفترة القريبة المقبلة. وكشفت شركة “بلاتينوم ريكوردز” التي تتولى إنتاج أعمال محمد عساف الفنية، عن صورة عصرية لمحبوب العرب من استوديو التسجيل حيث يسجّل الأغنية الجديدة. صورة محمد عساف في الإستوديو رفعت منسوب التشويق لدى الجمهور ومحبّيه الذين ينتظرون كل جديد منه بفارغ الصبر. تجدر الإشارة إلى أن محمد عساف طرح في موسم الصيف الماضي أغنية “بصراحة” من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر. كما ويقدّم عساف بصوته تتر مسلسل “عروس بيروت” الذي تعرضه شاشة “ام بي سي – 4”، والأغنية تحمل اسم “كرمالك إنت” وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع ميشال فاضل.

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