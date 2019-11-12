محمد الشرنوبي يُبدع في الأوبرا المصرية: “أنا خايف قوي”

متابعة بتجـــــــــــرد: “شكرا والله..شكرا على ثقتكم فيا.. أنا خايف قوي”، بهذه الكلمات افتتح الفنان المصري محمد الشرنوبي، حفله في الدورة 28 لمهرجان الموسيقى العربية، والذي استقبل خلاله بالتصفيق والهتافات من الجمهور الذي ظل ينادي باسمه..”شرنوبي”.

وافتتح الشرنوبي حفله بأغنية “صح الصباح”، وتلاها بأغنية “خايف أقول اللي في قلبي”، وداعب الشرنوبي الحضور بعد تقديمه هذه الأغاني قائلا: “والله أنا اللي مفروض أصقفلكم.. إيه الحلاوة دي”.

وتابع محمد الشرنوبي الأمسية بباقة من أجمل الأغاني التي أطرب بها الحضور، فتفاعل معه جمهور “مهرجان الموسيقى العربي” بشكل مميّز حتى ساعات الفجر الأولى.

وقدّم الشرنوبي خلال الحفل أغنية “ع اللي جرى” على طريقة الديو مع الفنانة المصرية كارمن سليمان وسط تصفيق حار من الجمهور.

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واختتم الشرنوبي حفله الغنائي على المسرح الكبير في الأوبرا المصرية، بأغنية فيلم “الممر” التي لاقت إشادات واسعة لدى طرحها في الأسواق منذ فترة.

وبعد الحفل مباشرةً انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو للفنان محمد الشرنوبي من الأمسية، فتناقلها الجمهور بشكل واسع وأثنى محبّوها في تعليقاتهم عليها على أدائه المميّز خلال السهرة.

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي وهم الفنان محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنانة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.