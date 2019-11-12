“جابر السلطان” عائد.. وعابد فهد يكشف التفاصيل

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد الفنان السوري عابد فهد لتقديم فيلم سينمائي جديد، تدور أحداثه حول شخصية “جابر السلطان” الشهيرة، والتي قدّمها منذ سنتين في مسلسل “طريق” إلى جانب النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

وكشف منتج مسلسل “طريق” صادق الصباح في تصريحات لبرنامج “تريندينغ بالعربي”، عن أن شركة “الصباح اخوان” ارتأت مع عابد فهد إلى تقديم الشخصية بفيلم سينمائية جديد يرتكز على قالب بسيط ويسلط الضوء أكثر على الفارق الطبقي في المجتمع.

من جهته قال عابد فهد في لقاء مع “تريندينغ بالعربي” أيضًا، أن نهاية مسلسل “طريق”، ستكون هي بداية الفيلم الجديد، وأكد أن هذا العمل سيحتاج ورشة عمل كبيرة ليكون على مستوى توقعات الجمهور من شخصية “جابر السلطان”.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “طريق” مأخوذ عن القصة القصيرة “الشريدة” لنجيب محفوظ، وتتمحور حول علاقة عشق بين حبيبين ينتميان إلى طبقتين مختلفتين فكريًا واجتماعيًا، لكن رغم ذلك تتحول علاقة العشق والحب إلى زواج. والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ رشا شربتجي وتولت إنتاجه شركة “الصباح اخوان”.