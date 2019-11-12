الجمهور يجبرُ دريك على مغادرة المسرح بعد 20 دقيقة.. ما السّبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداولت صفحات على السوشال ميديا، موقفًا غريبًا حصل مع نجم الراب العالميّ دريك، خلال قيامه بأداء أحد العروض الموسيقيّة في مهرجان "The Creator" السّنويّ الثامن لمخيم "Flog Gnaw".

ورغم أنّه يُعدّ أحد أعظم الفنانين الموسيقيين في كلّ العصور، لكنّ ذلك لم يجعل من نجم الرّاب العالميّ شخصًا محصّنًا من تلقّي انتقادات الجمهور على المسرح.

وصل المغنّي والممثل ورجل الأعمال دريك إلى المسرح في لوس أنجلوس، حيث اعتلاه، وقدّم بعض الأغاني، لكنّ الجمهور بدأ في التّذمّر لدرجة أنّه غادر.

مقاطع الفيديو التي يتمّ تداولها عبر الإنترنت، تُظهر المغنّي وهو يحثّ الجمهور على منحه فرصة، ويخاطبهم قائلا "أنا هنا من أجلكم الليلة، إذا كنتم ترغبون في الاستمرار، فسأواصل الليلة، ما الأمر؟".

إلا أنّ هذه المقاطع نفسها، كشفت أيضًا ردّ الفعل السّلبيّ من الجمهور على كلام دريك عبر الهتافات وصيحات الاستهجان، مع وجود بعض الأشخاص يصرخون بـ"لا"، ليتّخذ دريك قراره على الفور بالمغادرة، بعد مرور 20 دقيقة فقط من صعوده المسرح.

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ويأتي ذلك بعد أسابيع من ارتباط مغنّي "العقرب" البالغ من العمر 33 عامًا عاطفيًا بأيقونه مستحضرات التجميل كايلي جينر، التي انفصلت عن ترافيس سكوت هذا الصّيف.

وتقول العديد من التقارير إنّ كايلي ودريك يعيشان قصّة حبّ رومانسيّة بدأت منذ عيد ميلاد المغنّي الثالث والثلاثين في 23 أكتوبر.

وزعمت مصادر أنّ جينر بقيت بالقرب منه طوال المساء، لكنّ مصدرًا أكّد أنّ كايلي بعيدة كلّ البعد عن الدّخول في تجربة جديدة، وهي ليست جاهزًة لتخطو تلك الخطوة الكبيرة التالية حتى الآن، قائلًا: "من المؤكّد أنّ هناك بعض الرومانسيّة بين كايلي ودريك، لكنْ لا يوجد شكل رسميّ، أو التزام بينهما في هذه المرحلة".

وفي السّياق ذاته، أكّدت مصادر مقرّبة من المغنّي أنّ ما يجمع كايلي ودريك ليس أكثر من صداقة، كما قال مصدر مقرّب من كايلي إنّها لا تنوي أبدًا الدّخول في علاقة عاطفيّة حاليًّا وإنّها تريد إعادة الأمور إلى مجاريها مع ترافيس سكوت، خاصّة وأنّ بينهما طفلة "Stormi Webster" تبلغ من العمر عامًا واحدًا.