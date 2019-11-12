يسرا تعود من أميركا لإنهاء تصوير "صاحب المقام"

عادت الفنانة يسرا من أمريكا بعد تكريمها هناك من جمعية أمريكا للإعلام الخارجي عن مجمل أعمالها ومشوارها الفني، وتستأنف تصوير أحداث فيلم "صاحب المقام"، حيث يتبقى لهم يومان تصوير وتنتهى منه تمامًا ويكون الفيلم جاهز للعرض بعد ذلك، وتقدم يسرا خلاله دور أحد أولياء الله الصالحين.

يشار إلى أن الفيلم من بطولة يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور ونسرين أمين، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل، ويشار إلى أن آخر أعمال يسرا كان مشاركتها في موسم رمضان قبل الماضي بمسلسل "لدنيا أقوال أخرى".

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