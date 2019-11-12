نادية لطفي تُعرب عن سعادتها بسؤال الجمهور والفنانين عليها بعد وعكتها الصحية

القاهرة – لايف ستايل
طمأنت مديرة أعمال نادية لطفى، جمهور الفنانة على حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية.
وقالت، "مازالت نادية لطفي، تخضع للرعاية الطبية فى أحد المستشفيات، إلا أن حالتها الصحية فى تحسن ملحوظ، مشيرة إلى أن سعادتها بالغة بكل رسائل الإطمئنان التى تحصل عليها، سواء من جمهورها أو زملائها فى الوسط الفنى".
يذكر أن حالة الفنانة الصحية تدهورت فى الأيام الأخيرة، مما أدى إلى دخولها المستشفى لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية، وتحدثت مساء أمس خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، مؤكدة أن العملية التى قامت أجرتها استغرقت 3 ساعات، مضيفة أنها لم تشعر بأي شيء يؤلمها أثناء العملية الجراحية.
وأعربت نادية لطفي، عن سعادتها بالتفاف المحبين لها، بعد خروجها من غرفة العمليات، موضحة، أنها لا تزال تخضع للرعاية الصحية داخل إحدى المستشفيات، وستظل بها لفترة حتى تستعيد صحتها بشكل أفضل.
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