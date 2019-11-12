هُمام إبراهيم يشارك في مهرجان الموسيقى العربية وينقل تحيّات العراق

أعرب المطرب العراقي هُمام إبراهيم، عن سعادته للمشاركة في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، للمرة الثالثة على التوالي.

وقدّم همام إبراهيم الشكر لرئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر ورئيس المهرجان جيهان مرسي لمشاركته في المهرجان هذا العام، وقال: "انقل لكم تحيات العراق لمصر وأهلها الطيبين.. وإن شاء الله تكون سهرة مميزة".

وافتتح همام إبراهيم فعاليات الليلة العاشرة من مهرجان الموسيقى العربية بأغنية "أشهد"، وبعدها غنى: "أنت الغالي، وبغداد (كثر الحديث)، وأي دمعة حزن لا، وأنا يا طير، وروح، وأنا وليلي، ويا أغلي أسم في الوجود"..

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