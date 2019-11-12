رويدا عطية تعتذر من "الصبوحة" في عيدها







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: وجهت الفنانة رويدا عطية رسالة ودّ واعتذار للشحرورة الراحلة صباح بمناسبة عيد ميلادها. وذلك عبر تغريدة نشرتها على حسابها الخاص، حملت كلمات مؤثرة تمنت فيها للشعب اللبناني تحقيق أحلامه. حيث كتبت بالعامية: "مبارح مرق عيدك ما تقولي نسيتك. بس انا صرت ماما يا صبوحه وكل وقتي معو. من وقت ما اجا زين ع الدنيا وانا بغنيلو من اغانيك وحيكبر على محبتك ورح خبرو اديش كنتي تحبيني، لهيك لا تكوني زعلتي وينا رويدا ما عايدتني، الله يرحمك يا حبيبتي وخلي عينك ع لبنان وشعبه حتى تتحقق احلامو".

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