Midway يتصدّر إيرادات السينما الأميركية









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: حقق فيلم المغامرات الحربي التاريخي الجديد "Midway" إيرادات بقيمة 17.5مليون دولار متصدراً بذلك شباك التذاكر في السينما الأميركية. وهو من بطولة وودي هارلسون ولوك إيفانز وماندي مور وباتريك ويلسون ومن إخراج رولان إيمريتش.





وحلّ في المركز الثاني فيلم الرعب "Doctor Sleep" بإيرادات بلغت 14.1 مليون دولار، بينما كان المركز الثالث من نصيب الفيلم الكوميدي العائلي "Playing with Fire" بإيرادات بلغت 12.8 مليون دولار.المركز الرابع كان من نصيب الفيلم الكوميدي العائلي "Last Christmas" الذي حصد 11.6 مليون دولار.

أما فيلم الحركة والمغامرة ”Terminator: Dark Fate“، فقد تراجع من المركز الأول إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا 10.8 مليون دولار.