شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "بخط الإيد" يفاجئون سوسن بدر بتورتة عيد ميلادها.. والفنانة: كنت ناسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفلت النجمة سوسن بدر بعيد ميلادها فى كواليس مسلسل "بخط الأيد"، معبرة عن سعادتها لوجودها وسط زملائها فى هذه المناسبة. ونشرت سوسن بدر عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، فيديو الاحتفال بعيد ميلادها، معلقة: "مش النهاردة طلع عيد ميلادي وأنا ناسية في التصوير.. بس زمايلي عملولي مفاجأة تجنن.. كل سنة وإحنا كلنا طيبين".

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