ياسمين صبرى تكشف ن مواصفات فتى أحلامها: أسمر وطويل ومن غير شنب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الفنانة ياسمين صبري مواصفات فتى أحلامها وأعلنت خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC» مساء أمس الاثنين، أنها تفضل الارتباط برجل «طويل ومن غير شنب ومن غير كرش ورياضي أسمر او قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم، وله لحية خفيفة».
وأضافت صبرى: "يجب أن يكون هادئ و«راسي» و«متفتح لكل حاجة مختلفة» ورومانسي ويجب أن يكون «حساس»، وألا يكون «نحنوح وملزق وأضافت انها تفضل الرجل البيتوتى المعتمد على نفسه صاحب القرار و ليس سلبى"، و قالت : عايزاه عنده طموح، ولازم يصرف عليا، لأني مش هصرف على نفسي، ونعيش على قدنا ويكون محدود ماديًا مش لازم يبقى غنى .
وأكدت فى ختام الفقرة انها تبحث عن هذا الفتى و فى حالة التوصل اليه ستقابله و ستلتقط معه بعض الصور و تنشرها على حسابها على السوشيال ميديا .
وكانت الفنانة إسعاد يونس استضافت الفنانة الشابة ياسمين صبري فى حلقة كاملة من برنامج صاحبة السعادة المذاع على فضائية «DMC» الأثنين من كل أسبوع و تضمنت الحلقة العديد من الفقرات خاصة فقرات الألعاب و فقرة تذوق الطعام و التي اجتازتها ياسمين صبرى ببراعة كما قالت اسعاد يونس
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