شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى تلتقى محمد رمضان فى "البرنس" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار المخرج محمد سامي، على النجمة ايمان العاصي، لتجسيد أحد أدوار البطولة النسائية أمام النجم محمد رمضان في مسلسله الجديد "البرنس" الذي يكتبه ويخرجه سامي وتنتجه شركة سينرجى للعرض في شهر رمضان المقبل، ليكون العمل الثاني الذي يجمع رمضان وايمان العاصي بعدما قدما سوياً مسلسلا إذاعيا بعنوان "لا سحر ولا شعوذة" في رمضان 2017.

ويعمل محمد سامي على اختيار باقي الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل بعدما تم الاستقرار على كل من غادة عادل، روجينا، ايمان العاصي، أحمد زاهر، ادوارد لتجسيد الأدوار الرئيسية فى العمل الذي يعود به سامي للعمل مع محمد رمضان بعد 3 سنوات منذ تقديمهما مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وتحقيقه نجاحاً كبيراً.



ايمان العاصى

وفى سياق متصل تواصل ايمان العاصي تصوير مشاهدها في مسلسل "بخط الايد" من 45 حلقة مع أحمد رزق وتأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في الموسم الشتوي، كما تجرى بروفات مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع ماجد المصري وحسن الرداد وادوارد وإخراج أشرف زكى للعرض في موسم الرياض

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وعرض لإيمان العاصي مؤخراً حكاية "كله بالحب" من الجزء الثالث لمسلسل "نصيبي وقسمتك" على قناة ON E ومنصة watch it الرقمية، حيث قامت ببطولة الحكاية الى جانب شريف سلامة، وسارة نخلة، هاجر أحمد، محمد عبد العاطي، إبراهيم ظريف، وأحمد هلال ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة ومن إنتاج شركة سينرجي وأحمد عبد العاطي.