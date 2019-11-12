شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف فتاة من منطقة شعبية تحلم بالزواج فى " صندوق الدنيا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة رانيا يوسف ضمن أحداث فيلم "صندوق الدنيا" الذى بدأت تصويره الأسبوع الماضى، شخصية فتاة من طبقة شعبية، وتحلم بالزواج والعيش فى حياة مستقرة، حيث تظهربشكل مختلف يتناسب مع الطبيعة الشعبية للعمل وترتدى الحجاب فى معظم الأحداث.

وتدور أحداث الفيلم حول عدد من الحواديت والقصص، ويحكي قصص مختلفة وشرائح من المجتمع في كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح أوالفشل يشارك رانيا يوسف في بطولة الفيلم، خالد الصاوى، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضى، أحمد كمال ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.

انتهت رانيا مؤخرا من تصوير مسلسل "الآنسة فرح" المأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقررعرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، ويشاركها البطولة، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.