في الذكرى الثالثة لـ"الساحر" بوسي شلبي: "أتمنى أروحله زي هيثم زكي ما راح لأحبابه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحل اليوم، الثلاثاء، الموافق 12 نوفمبر، الذكرى الثالثة لرحيل النجم "محمود عبدالعزيز" أحد عمالقة السينما المصرية، والذي ترك بصمات كبيرة في تاريخ الفن المصري، من خلال 118 عملًا ما بين مسلسلات وأفلام.

الإعلامية بوسي شلبي، قالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفنان الراحل لم يغب عن وجهها للحظة واحدة منذ وفاته: "عايزة أقوله.. وحشتني وغلاوتك في قلوبنا ودايمًا في قلبي وهتفضل في قلبي، ومش حاسة إنه رحل عني، ومعايا طول الوقت، وهتفضل دايمًا معايا".

وتابعت بوسي: "هيثم أحمد زكي، ربنا أكرمه وراح لأمه وأبوه، فأتمنى إن ربنا يكرمني زي هيثم، وأروح لمحمود وأمي وأختي، لأن الغاليين هناك.. وأتمنى إن العمر يبقى سريع ويتعجل بأن أكون مع الغاليين، لإن كل اللي بحبهم هناك أكتر من اللي هنا".

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وعن أشياء التي قد لا يعرفها الجمهور عن الراحل محمود عبدالعزيز، قالت: "محمود كان كتاب مفتوح لجمهوره، والجمهور يعرف عنه كل حاجة، وكان إنسان طيب، وكويس، وفنان عظيم، وزوج مش هيتكرر".

وحول أبرز المواقف التي تتذكرها له، قالت: "كل المواقف اللي كانت بينا كويسة، وكل مكان في الدنيا ليا ذكرى فيه معاه، وبفتكره بكل حاجة في الدنيا، وليا مواقف معاه في الحياة مش ممكن أنساها"، وعن كيفية قضائها ليوم ذكرى رحيله، أضافت: "بقضيه في المقابر، وبفضل معاه من الصبح حتى آذان المغرب".

وتوفى الفنان محمود عبدالعزيز، عام 2016 عن عمر يناهز 70 سنة، وتزوج الراحل من الإعلامية بوسي شلبي في عام 1998.​