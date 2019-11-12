في ذكرى وفاته الثالثة.. هيثم شاكر يطلب الدعاء لمحمود عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طلب المطرب هيثم شاكر الدعاء للفنان الراحل محمود عبدالعزيز في ذكرى وفاته الثالثة؛ إذ توفي في 12 نوفمبر 2016، عن عمر يناهز 70 عامًا.

ونشر شاكر صورة للراحل محمود عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام ، وعلق: "نسألكم الفاتحة والدعاء بالمغفرة، الساحر، الحاج محمود عبدالعزيز".

وتوفي الفنان محمود عبد العزيز، السبت 12 نوفمبر 2016، بعد صراع مع المرض استلزم نقله إلى مستشفى الصفا، وشيعت جنازته الأحد 13 نوفمبر، عقب صلاة الظهر في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.