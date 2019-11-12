فجر السعيد تنشر صورة مؤثرة لها وهي في الغيبوبة وبجانبها الفنانة أحلام

ـنشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد اليوم الإثنين صورة مؤثرة التُقطت لها وهي في الغيبوبة، وبجانبها الفنانة الإماراتية أحلام بطائرة الإخلاء الطبي التي نُقلت فيها إلى باريس لإجراء العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخرا.

وعلّقت فجر السعيد على الصورة قائلة: “في لحظه غيبوبه لا أعلم ما يدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا الى باريس لنبدأ مرحلة العلاج كانت يد أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقه الحبيبه لتطمئني بأنني سأعود كما كنت..شكراً”. وكانت الإعلامية فجر السعيد قد تعرضت لوعكة صحية، وتعافت بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة، وطمأنت محبيها على صحتها، مبينة أنها كانت مصابة بغرغرينا في الأمعاء وتسمم في الدم وجرثومة، وتم إجراء العملية على مسئوليتها على الرغم من خطورتها.