مقطع لأغنية نادرة في الملك سعود بصوت الموسيقار المصري رياض السنباطي

نشر حساب “الملك سعود” على “تويتر” مقطعاً من أغنية نادرة في الملك سعود بصوت الموسيقار المصري الشهير رياض السنباطي. ويقول السنباطي في المقطع: “لله من ملكٍ، تبلج تاجه بشعاع فجر النهضة العصماء”.

والسنباطي المتوفى في العام 1981م هو أحد أبرز الموسيقيين العرب، تفرد بتلحين القصيدة العربية، وبلغ عدد مؤلفاته الغنائية 539 عملاً في الأوبرا العربية والأوبريت والاسكتش والديالوج والمونولوج والأغنية السينمائية والدينية والقصيدة، ومن أبرز من لحن لهم، أم كلثوم وطلال مداح وعزيزة جلال وميادة الحناوي.