شاهد.. الفنانة وعد ترد بقوة على انتقادها بسبب احتضان شاب في برنامج نجم السعودية: سلمت عليه ما آكلته

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 09:53 صباحاً - علقت الفنانة وعد على الانتقادات التي تعرضت لها عقب احتضانها الشاب الفائز في برنامج اكتشاف المواهب ”نجم السعودية“ ، باعتبارها عضو لجنة تحكيم، موضحة أن ردة الفعل طبيعية لأنها تعتبره ابنها.



ووصفت وعد منتقديها بأعداء النجاح، مضيفة ”لكل فنان ناجح مجموعة من الناس تحاول تشويه صورته أو تعمل على تضخيم الأمور من أجل تحقيق شهرة من وراء مهاجمتها لهذا المشهور“، مؤكدة أنها لا تعير اهتمامًا لمثل هذه النوعية من الناس.

وقالت، في تصريحات تليفزيونية، إنها سبق وأن تعرضت للنصب مرتين أثناء محاولتها لاستثمار أموالها، حيث تعرضت للنصب في لبنان أثناء قيامها بعمل مصنع للمجوهرات.