شقيق هيثم أحمد زكي ممنوع من دخول منزله ويقيم عند أسرة نور الشريف

متابعة بتجــــــــــرد: يقيم رامي شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي منذ وصوله من لندن لقبول العزاء في أخيه، داخل منزل أسرة الفنان الراحل نور الشريف.

واستقبلته في مطار القاهرة الفنانة بوسي وابنتها مي نور الشريف والفنانة المعتزلة نورا، والسبب قرار النيابة العامة بإغلاق منزل الفنان الراحل وتغيير المفاتيح لحين ظهور ورثة شرعيين.

قرار إغلاق شقة هيثم أحمد زكي وتغيير كالون الباب ووضع المفاتيح تحت وصاية النيابة العامة، تم اتخاذه أولا لضمان سلامة التحقيقات، وثانيا حتى لا يتم الاستيلاء على المنزل أو متعلقاته الشخصية بوضع اليد، خاصة وأنه لا يوجد ورثة من الدرجة الأولى يمكنهم استلام تركة الفنان الراحل، ولن يتم تسليم المنزل إلا بعد تقدم أقاربه إلى المحكمة لاستخراج إعلان وراثة، وحسب الشرع فيحق لرامي شقيقه من الأم أن يرث نصف تركة شقيقه لأنه أقرب الباقيين من أسرته، كما ترث خالته الوحيدة سدس التركة، بينما يتم توزيع بقية الميراث على أبناء عمومة هيثم المتواجدين في محافظة الشرقية.

يذكر أن هيثم أحمد زكي لم يتزوج ولا يوجد له أطفال ولا اشقاء من الأب والأم، وتوفي كل أقاربه من الدرجة الأولى بعد رحيل والده الفنان أحمد زكي ووالدته هالة فؤاد، وجده المخرج أحمد فؤاد وجدته وخاله.