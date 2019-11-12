وائل جسار يُطرب الجمهور في الأوبرا المصرية – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيا النجم اللبناني وائل جسار الليلة العاشرة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، واستقبله جمهور الأوبرا بترحاب وحفاوة.

وقدّم وائل جسار خلال حفله مجموعة من أغنياته بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش ومنها “بحبك يا مصر” التي تجاوب معها الحضور بشكل كبير، “غريبة الناس”، “بتوحشيني، “جرح الماضي”، “مشيت خلاص”، “النهاية واحدة”، “عمر واحد”، “خليني ذكرى”، “مخبي إيه”.

كما وأطرب جسار الجمهور بأغنيات من الزمن الجميل وأبرزها “زي الهوا”، “بحبك يا لبنان”، “ألف ليلة وليلة”، “متفوتنيش أنا وحدي”، واختتم الحفل بإعادة أغنية “مشيت خلاص”.

وفي نهاية فقرته طلب جسار من الجمهور أن يرفعوا هواتفهم المحمولة في التوقيت نفسه، لتصويره أثناء غنائه لأغنية “خليكي ذكرى” التي طالبوه بإعادتها أكثر من مرة. وبالفعل استجاب الجمهور لطلب جسار وقاموا بتصوير العديد من المقاطع المصورة له على المسرح خلال غنائه هذه الأغنية.