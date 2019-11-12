كندة علوش تكشف كواليس غيابها عن الوسط الفني في إطلالة استثنائية

متابعة بتجــــــــــرد: تحل النجمة كندة علوش، ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلي”، في أول ظهور تليفزيوني لها بعد غياب عامين، في الحلقة المقرر إذاعتها يوم الخميس المقبل على فضائية سي بي سي، ومفاجأة الحلقة تتمثل في ظهور شقيقة عمرو يوسف برفقة كندة للمرة الأولى.

وتروي “كندة” كواليس غيابها لفترة عن الوسط الفني، بعد إنجابها لابنتها (حياة)، وتتحدث عن مشاعر الأمومة التي تعيشها خلال هذه الفترة.

وقالت الفنانة السورية إن حياتها برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف في غاية الروعة، وأنهما يساندان بعضهما على طول الخط، وتشارك كندة جمهور معكم في بعض الاختبارات الخاصة بحياتها وانطباعتهم عنها وعن الفنان عمرو يوسف.

وحكت “كندة” عن الذكرى العاشرة لمجيئها مصر قبل عشرة أعوام، فيما أعربت عن امتنانها للشعب المصري الذي تشعر بحالة الحب والحفاوة في ترحابه واستقباله لكل السوريين.

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وفي الفقرة الثانية من الحلقة تنضم علا يوسف شقيقة الفنان عمرو يوسف للقاء إلى جوار “كندة” للحديث عن صداقتها بزوجة أخيها وكواليس علاقتهما القوية.

وتشارك “كندة” شقيقة زوجها في مجموعة من الألعاب الترفيهية وسط تفاعل الجمهور؛ وكذا تحدثتا عن الفوارق بين العادات السورية والمصرية.