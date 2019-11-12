"افعل شيئا يا حامد" يمثل مصر بمهرجان دولي في بنجلاديش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشارك الفيلم المصري القصير "افعل شيئا يا حامد" في المسابقة الرسمية للدورة الـ15 من المهرجان الدولي للأفلام القصيرة والمستقلة" في دكا عاصمة بنجلاديش، والمقام في الفترة 5- 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

والفيلم الذي يعرض للمرة الأولى عالميا، تدور أحداثه حول "حامد"، رجل في منتصف الثلاثينيات يعيش بمفرده في شقته منعزلا فيها بشكل شبه تام عن العالم الخارجي حتى تأتي جارته التي لم يتعامل معها من قبل طالبة منه مساعدتها في حل مشكلتها مع زوجها، وعلى أثر هذا الموقف يخرج "حامد" من قوقعته ويقرر التواصل مع العالم الخارجي.

"افعل شيئا يا حامد" بطولة محمود الوكيل وإنجي كمال ومعتز عمر وشادي عبدالرحمن وحنان هاشم، من إنتاج "behind the scene"، تأليف وإخراج سيد عمر.



