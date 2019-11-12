شكرا لقرائتكم خبر عن " رحيل زهرة " مسلسل حنان مطاوع الجديد باللهجة الصعيدية من 45 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة حنان مطاوع لأسرة مسلسل "رحيل زهرة " للمخرج حسنى صالح والذى ينطلق تصويره مطلع الأسبوع المقبل بعد انتهاء مخرج العمل من معاينة الديكورات حسبما أكدت لـ"الخليج 365"، والمسلسل ينتمى لنوعية الـ45 حلقة.

والعمل يتناول قضية من قضايا الصعيد الهامة، ويمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ومناخ يتم تقديمه لأول مرة في هذه النوعية من الدراما سواء في الأجواء العامة والعادات والجذورالتي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.

وقدمت حنان مطاوع آخرأعمالها مسلسل "لمس أكتاف" فى شهر رمضان الماضى، وجسدت شخصية عايدة تاجرة المخدرات وزوجة فتحى عبد الوهاب، المسلسل بطولة ياسرجلال إيمان العاصى، سمرمرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوزعادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏