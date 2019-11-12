هيثم أحمد زكي لم يكن وحيدا.. صديقه المقرب كان يقيم معه

بعد وفاة النجم هيثم أحمد زكي فجر الخميس الماضي عن عمر يناهز 35 عاما، تحدث الجميع بمقولة واحدة: "عاش يتيما ومات وحيدا"، ولكن خلال اليومين الماضيين ظهر علي الحاوي، أحد سكان الهرم، الصديق المقرب للفنان الراحل، ليكشف غير ذلك، ويؤكد أنه كان مقيما في منزله، ولم يتركه إلا يوم وفاته بسبب ظرف طارئ.



"الحاوي" البالغ من العمر 25 عاما، هو الكوافير الخاص بنجل الفنان الراحل أحمد زكي، يكشف عن تفاصيل جديدة لآخر أيام الفنان الشاب الراحل، ويفجر مفاجأة كبرى خلال حواره لـ"العين الإخبارية"، بأن "هيثم" كان سيعتزل الفن خلال الفترة المقبلة.







حدثنا عن بداية تعارفك على الفنان الراحل؟

علاقتي بدأت بالنجم الراحل هيثم أحمد زكي منذ 8 سنوات بعدما التقينا في إحدى أعماله الفنية، وكنت مكلفا بتصفيف شعره و"اللوك" الذي يظهر به خلال هذا العمل، ومن هنا كان التعارف بيننا، ويوما تلو الآخر أصبحنا أصدقاء، وترددت على منزله وبعدها فوجئت أنه يعاني من الوحدة القاتلة التي أوصلته إلى العلاج النفسي في بعض الأوقات، وهذه الأمور جعلتني أشعر بأنه ليس صديقا فقط بل أصبح أخا، لا أستطيع تركه يعيش بمفرده في منزله.





ومتى بدأت إقامتك في منزله؟

منذ 6 سنوات، بدأت أعيش معه بشكل منتظم ومنزل عائلتي في الهرم كنت أتردد عليه من وقت لآخر، نظرا لأنني في الصباح أذهب لعملي سواء الخاص أو بعض الأعمال الفنية التى أقوم بها مع عدد كبير من الفنانين خلال الفترة توقف هيثم أحمد زكي عن التصوير أو المشاركة في الأعمال.







هيثم كان يشعر بالوحدة رغم وجودك بجواره؟

نعم؛ لأنه كان محتاجا إلى أهله وأن يشعر بحياة الأسرة والعائلة التى افتقدها بقوة بعد رحيل أسرته بالكامل سواء والدته الفنانة هالة فؤاد، وجدته وخاله وأخيرا والده أحمد زكي، وحاولت توصيله بأهله من خلال بوست على صفحتي الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وضعت بداخله رقم تليفوني وطالبت توصيلي بأقاربه في محاولة مني للتخيف عنه وإخراجه من الحالة النفسية السيئة التى كان يمر بها خلال حياته، ولكن محاولتي فشلت.

الفنان هيثم كان يضع صورة والده الراحل بجوار سريره حتى يستطيع النوم ويشعر بأنه ليس وحيدا، فأنا كنت أنام في غرفة أخرى قريبة منه، وشهدت الأيام الأخيرة في حياته توقفه عن تناول الدواء النفسي بأمر الطبيب المعالج بعد شعوره بتحسن حالته.







هل كان منفصلا عن خطيبته إنجي؟

هذا لم يحدث إطلاقا، كل هذه شائعات كاذبة ليس لها أساس من الصحة، خطيبته كانت قريبة منه بشكل دائم وتحاول أن تخرجه من حالة الحزن التى تمتلكه طوال اليوم بسبب البعد عن الأهل والجو الأسري ووفاة والده، وكان بين حين وآخر تتحسن حالته، ويعود من جديد لنقطة الصفر، وخطيبته تقف بجواره.

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ما السبب في تأخر زواجهما؟

كان هيثم دائما يحدثني عن خطيبته ويريد الزواج منها في أسرع وقت، ولكن زفافهما تأخر بسببه، فهيثم كان يريد أن يكون مستعدا نفسيا بشكل كبير حتى لا يتسبب في إيذاء خطيبته وإدخالها جوا كئيبا، ولكن كان بدأ يأخذ خطوة كبيرة تجاه الزواج ولكن وفاته أنهت كل شيء.





هيثم كان طبيعيا في آخر أيامه؟

كان يمارس حياته بشكل طبيعي للغاية فيومه منقسما إلى عدة أمور، أبرزها الصلاة في وقتها، والجري، وتدريبات البوكس، ثم الذهاب إلى صالة الجيم، ثم يعود مجددا إلى منزله للجلوس به، وفي بعض الأوقات يقضي جزءا بسيطا مع أصدقائه.

وقبل وفاته بيومين قرر حجز تذكرتين طيران لنسافر سويا إلى الجونة حتى يغير من حالته النفسية، فضلا عن ممارسته للألعاب المائية التي كان يعشقها، ولكن هذه الأمور لم تتحقق بسبب وفاته.





لماذا تركته يوم وفاته؟

تركته بسبب ظرف طارئ في عائلتي، فقبل وفاته بيوم واحد جاءني اتصال يبلغني بوفاة أحد أقاربي، وكنت لا بد من السفر إلى بلدتي، واستأذنت من الراحل، وأبلغته بأنني سأعود سريعا، وتركته الثلاثاء الماضي في حالة صحية جيدة، ولكني فوجئت خلال اليوم الثاني بأنه أتصل بي أكثر من مرة ليل الثلاثاء، وأنا لم أرد عليه بسبب نومي، وفي صباح الأربعاء حاولت اتصلت به ولم يرد، وخلال منتصف اليوم حدثتني خطيبته في التليفون وقالت لي: "هيثم اتصل بيك كان عايزك.. عشان تعبان.. فقلت لها، حاولت الوصول إليه ولكنه لم يرد".





من أخبرك بوفاته؟

مع اقتراب ليل الأربعاء، شعرت بأنه توفي، نظرا لتفاصيل المكالمة التى دارت مع خطيبته عند اتصالها بي مرة ثانية وقالت لي نصا، إن سيارته لم تتحرك منذ الصباح وأنه لم يغادر المنزل، فشعرت بأن حالته الصحية متدهورة، وبعد ساعات قليلة علمت خبر وفاته من أصدقائنا ثم خطيبته.





شقيقة رامي كان متواصلا معه؟

نعم، فهما يتصلان ببعضهما، ويتحدثان في العديد من الأمور سواء قديما وحديثا، وعلى الرغم من استقرار رامي بركات، الأخ غير الشقيق من أمه هالة فؤاد، في لندن فإنهما كان يحاولان القرب من بعضهما والتواصل دائما.





الفنان الشاب الراحل كان سيعتزل التمثيل؟

نعم، الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، كان سيترك المجال الفني ويعتزله تماما بعد عدة مشاريع فنية اتفق على تنفيذها خلال الفترة المقبلة؛ لأنه دائما كان يشعر بأن الأعمال الفنية الكبيرة ندرت، ويريد أن يشترك في أعمال تحتوي على رسالة هادفة بعيدة عن "السنج والمطاوي"، لذا اتخذ قرار الاعتزال بالفعل حال استمرار هذا الوضع والابتعاد عن الساحة الفنية.