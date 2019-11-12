النجم الساحلي يربك حسابات الأهلي المصري ويطلب تأجيل موقعة رادس

طالب النجم الساحلي التونسي بتأجيل مواجهته أمام الأهلي المصري، المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي على "ملعب رادس"، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف قيس عاشور، الناطق الرسمي للنادي الساحلي، في تصريح لراديو "أر.أم.أف.أم" التونسي أن إدارة الفريق تقدمت بطلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل تأجيل المباراة ليوم السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني وذلك بطلب من الجهاز الفني.

ويسعى النجم من خلال هذه الخطوة لضمان أفضل جاهزية بدنية للاعبيه خلال "موقعة رادس"، باعتبار أن الفريق سيخوض مباراة قوية في الدوري التونسي قبل ملاقاة الأهلي، لم تحدد حتى الآن.

وسيشكل طلب النجم الساحلي إرباكا لحسابات الأهلي، خاصة وأن الفريق المصري كان قام بترتيب حساباته على أساس أن اللقاء سيكون يوم السبت 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.

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ويسابق النجم الساحلي الزمن من أجل استعادة معظم نجومه خلال مباراته الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

واستعاد النجم الساحلي، 3 من أبرز نجومه، وهم ياسين الشيخاوي ومكرم البديري ومحمد المثناني، كما اقترب من استعادة كل من محمد أمين بن عمر وإيهاب المساكني.

ووضع النجم الساحلي مسابقة دوري أبطال أفريقيا هدفا أول له في الموسم الحالي، خاصة وأنه فشل في الحفاظ على البطولة العربية التي يحمل لقبها بعد خسارته أمام شباب الأردن في دور الـ32.

وسبق للفريق الساحلي أن واجه الأهلي في 3 مناسبات بتونس، حقّق خلالها فوزا وحيدا وتعادل في مباراتين.

ويبحث النجم الساحلي عن الفوز بثاني ألقابه في دوري أبطال أفريقيا بعد نسخة 2007 التي توج بها على حساب الأهلي المصري إثر فوزه عليه بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.