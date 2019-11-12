نبيلة عبيد تُعلن رفضها للاتجاه السائد بتقديم أجزاء ثانية من الأفلام

أعلنت الفنانة نبيلة عبيد رفضها للاتجاه السائد حاليا بتقديم أجزاء ثانية من الأفلام، واصفة إياها بـ "الممسوخة"، وقالت عبيد، إن الفيلم طالما حقق نجاحا في الجز الأول، فلا داعي لإعادة فكرته وتكرارها من جديد، لا سيما أن الجزء الأول أصبح راسخا في أذهان الجمهور، متسائلة: "ليه يعملوا نسخة تانية منه؟".

وأكدت الفنانة المُلقبة بـ "نجمة مصر الأولى"، أنها لم تفكر في تقديم أجزاء ثانية من أفلامها التي حققت نجاحات كبيرة أوقات عرضها، لرغبتها في التغيير وعدم الوقوف عند منطقة تمثيلية بعينها.

قد يهمك ايضا:

نبيلة عبيد تنفي أنباء اعتزالها وتكشف سبب غيابها الطويل

نبيلة عبيد تنفي ما تردد بشأن أنها بصدد كتابة مذكراتها