محمد رياض يؤكد أنه تعامل مع عبدالعليم في أكثر من عمل Type a message

قال الفنان محمد رياض، إنه قبل التمثيل مع الراحل ممدوح عبدالعليم، كان يعتبره المثل الأعلى وكان يحب أعماله جدا، موضحا أنه كان يخشى في البداية ويسأل نفسه كيف سيعاملنا.



وأكد رياض في كلمته بحفل توقيع كتاب "أيام في بيت المحترم" للإعلامية شافكي المنيري، والصادر عن دار نهضة مصر، أنه محظوظ بالتعامل معه في أكثر من عمل، فقد كان أخا حقيقيا بالنسبة له، وكنت دائما ألجأ إليه في أخذ رأيه بأمور شخصية وفنية أيضا، كما كان مخلصا في تقديم نصائحه، وإنسانا عظيما.



وأضاف: أن وجود اسم ممدوح عبدالعليم على أي عمل، يؤكد أن العمل عظيم ومكتوب بشكل محترم، موضحا أنه لايزال موجودا بأعماله وأسرته وأهله.

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