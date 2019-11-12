إليسا تدعم رامي جمال بعد إصابته بـ"البهاق"

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي على موقع الرسائل القصيرة “تويتر”، رسالة دعمت بها الفنان رامي جمال، وذلك بعدما أعلن عن إصابته بمرض “البهاق”.

وكتبت إليسا: “ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك، إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب، في ناس ابتلت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت، وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقول: أصل الحكاية مش حماية “شكل”… حكاية روح”.

وكان رامي جمال أعلن منذ أسابيع عن تعاونه مع إليسا في أغنية من ألبومها الجديد من تأليفه وألحانه، كما شارك في ألبومها الجديد إلى كل اللي بيحبوني بأغنيتين :” مفيش أسباب” و ” لسه فيها كلام”.

وأعلن أمس الفنان رامي جمال، إصابته بمرض البهاق منذ فترة، مشيرًا إلى تفكيره في اعتزال الفن حال عدم تقبل الجمهور له بعد هذا المرض.

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وكتب رامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” قائلًا: “الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وأقدرني على الصبر من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة رضيت وسلمت أمري لله علشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل”.

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