شكرا لقرائتكم خبر عن تشويق وإثارة في أول تريلر لـ فيلم The Invisible Man والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Universal أول تريلر لـ فيلم الرعب والإثارة The Invisible Man، ومن المقرر أن يصل لدور العرض المختلفة حول العالم في 28 فبرايرمن العام القادم 2020.

فيلم The Invisible Man من إخراج وتأليف لي وينيل، كما أن العمل مقتبس من رواية المؤلف H.G. Wells، فيلم The Invisible Man من بطولة إليزابيث موس، أوليفر جاكسون كوهين، ألديس هودج، ستورم ريد، هارييت داير، أمالي جولدن، سام سميث، بنديكت هاردي، زارا مايكلز، أنتوني براندون وونج، بيانكا بومبونيو.

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يدورالفيلم حول سيسيليا، التي تتلقى خبرانتحارحبيبها السابق، ومن بعدها بدأت في إعادة بناء حياتها للأفضل، ومع ذلك، فإن شعورها بالواقع موضع تساؤل عندما تبدأ في الشك في أن حبيبها المتوفى لم يمت بالفعل.

كما كشفت شركة Universal Pictures للإنتاج السينمائى، عن تفاصيل جديدة تخص السلسلة الشهيرة Halloween، المقررعرضهما عام 2020 و 2021.

وجاءت فى التفاصيل التى نشرتها صحيفة "فاريتى"، أن الجزء الأول سيأتى بعنوان Halloween Kills وسيعرض يوم 16 أكتوبر 2020، بينما الجزء الثانى سيحمل عنوان Halloween Halloweens وسيعرض يوم 15 أكتوبر عام 2021، وسيقود مهمة إخراج الجزأين شخص واحد سيتم الإعلان عنه لاحقاً.