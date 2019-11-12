شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق أشغال شاقة لمدة 12 ساعة يومياً لتصوير " بخط الإيد " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أحمد رزق تصوير مشاهده فى مسلسله "بخط الإيد " حيث يصور 12 ساعة يومياً داخل استوديو فرعون بشبرامنت، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة يسرا اللوزى وسوسن بدروإيمان العاصى وآخرون من النجوم.

ويتم تصويرالمشاهد بشكل يومى للانتهاء من العمل، حسب الخطة الزمنية التي وضعتها الشركة المنتجة بالاتفاق مع مخرجة العمل شيرين عادل لاسيما أن العرض سيكون في الموسم الشتوي أي مع بداية العام الجديد.

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مسلسل "بخط الإيد " بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، ويسرا اللوزى الذي تظهركضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله " إزى الصحة " عام 2017.

"بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وتعتمد أحداث المسلسل على الساسبنس والتشويق ووجود لغزمن الحلقة الأولى ويتم البحث عن حل هذا اللغز طوال الحلقات، وبذلك يبعتد أحمد رزق عن الكوميديا المعتاد على تقديمها في معظم أعماله الفنية.