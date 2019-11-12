الأحد المقبل.. عرض فيلم"ماتروشكا" بالمركز الثقافي الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تنظم السفارة الروسية بالقاهرة، يوم الأحد المقبل، عرضًا خاصًا للفيلم المصري الروسي"ماتروشكا"، بمقر المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، ليعد هذا العرض هو العرض العالمي الأول للفيلم.

وأكد محمد الشريف منتج الفيلم، أن العرض سيكون بحضور فريق العمل، مشيراً إلى أن هذه الاحتفالية تأتي تكريماً لأسرة الفيلم ، خاصة أن العمل الذي يمثل باكورة التعاون المصري الروسي في هذا المجال .

الفيلم يضم العديد من الممثلين المصريين والروس، منهم، منذر رياحنة وأحمد عزمي ومحمد نور وياسر الطوبجي وأحمد جمال سعيد وأيمن منصور، والفنانات الروسيات إكاترينا كوفالشوك وأرينا فولكوفا وماريا ريفال وبوبلينا جرانتس وأنستازيا أكتوفا.

وكانت الكاتبة الروسية إلينا سربرياكوفا، قد شاركت زوجها السيناريست المصري عماد السباعي في كتابة السيناريو والحوار، والفيلم من إخراج خالد مهران وإنتاج شركة بيراميدز للإنتاج الفني لصاحبها محمد الشريف.