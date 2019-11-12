طرح البوستر الدعائي الأول لـ"استدعاء ولي عمرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشف الفنان محمد عز عن البوستر الدعائي الأول لفيلم "استدعاء ولي عمرو"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق عز على الصورة:"بسم الله توكلت على الله، استدعاء ولي عمرو، قريبا بدور العرض، كرمك يارب وتوفيقك". وعلقت الفنانة هند عبدالحليم على البوستر قئلة: "مبروك يازوز ربنا يوفقك"، كما علقت الفنانة دينا فؤاد: "مبروك". وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، وهو من بطولة حورية فرغلي، محمد عز، إنتصار، صبري فواز، إيمان السيد، ندى بهجت، محمد لطفي، مي كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثي، أماني كمال، وسيناريو وحوار محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري.

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