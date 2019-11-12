أول صورة لمنى زكي في فيلم "العنكبوت".. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر المخرج أحمد نادر جلال، عن أول صورة للفنانة منى زكي، من فيلم "العنكبوت"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق أحمد نادر جلال على الصورة : "ملكة الملكات، الوحيدة منى زكي، فيلم العنكبوت". يشارك في بطولة فيلم "العنكبوت" كل من أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.

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