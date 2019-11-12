بالصور| ياسمين صبري بإطلالة وردية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير لها . وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة وردية، مرتدية فستانًا مشجر من اللونين الأحمر والأخضر. ياسمين تجري حاليًا جولة عالمية للترويج للعدسات اللاصقة التي تحمل اسمها. جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري قدمت العام الماضي، مسلسل "حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو أول بطولة مطلقة لها.

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