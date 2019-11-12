تراند اليوم : هل كان هيثم أحمد زكي ينوي اعتزال الفن قبل وفاته .. أخوه يفجر المفاجأة في وجه الجميع...

كشف رامي عز الدين - الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي - عما كان يدور داخل رأس الراحل قبل وفاته بأشهر.
وتوفي هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 سنة بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.
وقال "عز الدين" في لقائه مع برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية "لميس الحديدي": "قبل وفاة الراحل بـ3 أشهر اتصل بي وأخبرني أنه يريد الإتيان إلى لندن لكي يعيش معي".
وأضاف: "أخي هيثم كان يستعد للزواج من إنجي خطيبته ، وترك التمثيل بمصر ، والاستقرار معي في لندن ، وتغيير حياته والانضمام إلى البيزنس الذي أقوم به".
وتوفي هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 سنة بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.