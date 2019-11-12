تراند اليوم : هل كان هيثم أحمد زكي ينوي اعتزال الفن قبل وفاته .. أخوه يفجر المفاجأة في وجه الجميع...

كشف رامي عز الدين - الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي - عما كان يدور داخل رأس الراحل قبل وفاته بأشهر.

وقال "عز الدين" في لقائه مع برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية "لميس الحديدي": "قبل وفاة الراحل بـ3 أشهر اتصل بي وأخبرني أنه يريد الإتيان إلى لندن لكي يعيش معي".

وأضاف: "أخي هيثم كان يستعد للزواج من إنجي خطيبته ، وترك التمثيل بمصر ، والاستقرار معي في لندن ، وتغيير حياته والانضمام إلى البيزنس الذي أقوم به".

وتوفي هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 سنة بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

