فن ومشاهير

ياسمين على تحيى حفلا غنائيا بكندا يوم 17 نوفمبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين على تحيى حفلا غنائيا بكندا يوم 17 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة المصرية ياسمين علي لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان العالم العربي في مونتريال بكندا، تحت عنوان "ليلة أم كلثوم".

 

ومن المقرر أن تقدم "ياسمين" باقة مميزة من أجمل أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، بالإضافة إلى تقديمها بعض أغانيها الجديدة والتي يتفاعل معها الجمهور.

 

يشار إلى أن مهرجان العالم العربي حدث ثقافي يقام سنويا في مونتريال، كيبيك، كندا مكرّس للثقافة والفنون من العالم العربي، وتأسس المهرجان بمبادرة من جوزف نخلة عام 2000 بغرض تشجيع اللقاء والحوار بين الحضارتين العربية والغربية

Advertisements

 

يُذكر أن آخر أعمال ياسمين علي، أغنية مصورة بعنوان "فرصة تتغير"، وهي من كلمات رمزي بشارة، وألحان يوحنا فيكتور، وتوزيع روميو.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين على تحيى حفلا غنائيا بكندا يوم 17 نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا