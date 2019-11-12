شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين على تحيى حفلا غنائيا بكندا يوم 17 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن تقدم "ياسمين" باقة مميزة من أجمل أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، بالإضافة إلى تقديمها بعض أغانيها الجديدة والتي يتفاعل معها الجمهور.
يشار إلى أن مهرجان العالم العربي حدث ثقافي يقام سنويا في مونتريال، كيبيك، كندا مكرّس للثقافة والفنون من العالم العربي، وتأسس المهرجان بمبادرة من جوزف نخلة عام 2000 بغرض تشجيع اللقاء والحوار بين الحضارتين العربية والغربية
يُذكر أن آخر أعمال ياسمين علي، أغنية مصورة بعنوان "فرصة تتغير"، وهي من كلمات رمزي بشارة، وألحان يوحنا فيكتور، وتوزيع روميو.
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