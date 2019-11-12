شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم جون سينا الجديد Playing with Fire يحقق 15 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الكوميديا والعائلة Playing with Fire إيرادات وصلت إلى 15 مليون و300 ألف دولار، منذ طرحه يوم 8 نوفمبر الجارى، في دور العرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت الإيرادات بين 12 مليون و 800 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 2 مليون و 500 ألف دولار حول العالم.

فيلم Playing with Fire من إنتاج شركة Paramount Pictures، ومن بطولة جون سينا، كيجان مايكل كي، جون ليجويزامو، بريانا هيلدبراند، كريستيان كونفيري، فينلي روز سلاتر، جودي جرير، دينيس هيسبرت، تومي يوروب، كريس ويب، براد كيلي، جيسيكا جارسي.

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فيلم Playing with Fire يدور حول لقاء بين طاقم من رجال الإطفاء بعد مباراتهم، وذلك عندما يحاولون إنقاذ ثلاثة أطفال أشقياء، والذين لا يريدون الانصياع لأوامرهم.

كما قررت شركة Paramount إعادة إنتاج فيلم الحركة Face / Off"، الذى طرح عام 1997، وقام ببطولته كل من جون ترافولتا ونيكولاس كيج، حسبما كشف تقرير موقع " variety ".

واستعانت شركة Paramount بالمؤلف أورين أوزيل الذى كتب سيناريو فيلم " 22 Jump Street" للعمل على سيناريو العمل المعاد إنتاجه، وسيشارك ديفيد بيرموت، المنتج للفيلم الأصلى كـ منتج منفذ للعمل الجديد.