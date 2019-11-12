محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت ناريمان زوجة الفنان رامي جمال رسالة له، عقب الإعلان عن إصابته بمرض "البهاق".
وقالت ناريمان، أثناء لقائها في برنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة روتانا : "أنا عمري في حياتي ماكنت أتخيل إن ربنا يرزقني بزوج زيه، ربنا يخليه ليا".
تزوج الفنان رامي جمال من زوجته ناريمان في 2014.
وكشف المطرب الشاب رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق، عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهور بقع بيضاء اللون في مناطق بجسده، قائلًا إنه ذهب لعدد كبير من الأطباء إلا أنهم لم يجدوا حلولًا لها.
يُذكر أن آخر أعمال رامي جمال أغنية "البرد" وتعد الأغنية الرابعة التي يصورها على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من ألبومه الأخير "ليالينا"، وهي: "مفيش منها" و"ما تظلمنيش" و"تعيشي ليا".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بعد إعلان مرضه.. زوجة رامي جمال توجه له رسالة مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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