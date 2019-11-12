بوسي شلبي تحيي الذكرى الثالثة على وفاة زوجها محمود عبدالعزيز برسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أحيت الإعلامية بوسي شلبي الذكرى الثالثة على وفاة زوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.
ونشرت بوسي صورة مجمعه في إطار واحد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت على الصورة: "مهما مرت السنين حبك في قلبي ملوش حدود، لن أنساك، الذكرى الثالثة، بحبك، وحشتني، أرجو الدعاء".
وعلقت بوسي على الصورة : "أرجو الدعاء لزوجي الغالي".
الفنان محمود عبدالعزيز رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر، عام 2016، عن عمر يناهز 70 عاما، وترك إرثا فنيا كبيرا من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، أبرزها "عفوا أيها القانون"، "الحفيد"، "الكيت كات"، "الساحر"، "رأفت الهجان".
يشار إلى أن الفنان الراحل محمود عبدالعزيز أنهى زواجه من جيجي زويد بعد علاقة دامت 20 عاماً، وأعلن بعدها عن زواجه من الإعلامية بوسي شلبي.
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