فيديو| طرح الحلقة الأولى من مسلسل "أوكا وأورتيجا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت القناة الرسمية للثنائي "أوكا وأورتيجا" بموقع يوتيوب الحلقة الأولى من "يوميات أوكا وأورتيجا".

وضمت الحلقة الأولى لقطات من كواليس إحدى الحفلات، كذلك التدرب على إحدى الأغنيات، ولقاءات مع الجمهور في الشارع وعلى المسرح وإلتقاط الصور السيلفي مع الجماهير.

وفي وقت سابق، أعلن الثنائي عن تقديم مسلسل مكون من 30 حلقة، يستعرض رحلة صعود "أوكا وأورتيجا" للشهرة في عالم أغاني المهرجانات، وبدايتهما من استوديو المطرية، كما يتضمن كواليس ومواقف تم رصدها على مدار مشوارهما الغنائي.