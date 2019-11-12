بكاء سهير شلبي ومفاجأة أشرف زكي.. أبرز لقطات حفل كتاب ممدوح عبدالعليم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أطلقت الإعلامية شافكي المنيري كتابها "أيام في بيت المحترم"، عن قصتها مع زوجها الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم مع دار "نهضة مصر" للنشر بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسياسة.

وحضر الحفل، الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى، نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة، والدكتور مصطفى الفقي، سكرتير رئيس الجمهورية السابق إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن والإعلام منهم النجمة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، والإعلامية سهير شلبي، والمخرج الكبير مجدي أبو عميرة الذي قدم مع عبدالعليم مجموعة من الأعمال منها "الضوء الشارد"، كما حضر المهندس أسامة الشيخ والإعلامية نشوى الحوفي والدكتور أشرف زكي والفنان محمد الشقنقيري والفنان خالد زكي وغيرهم.

وشهد الحفل عدة لقطات نرصدها في التقرير التالي..

- أشرف زكي يعلن مفاجأة

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن هنا ابنة الفنان ممدوح عبدالعليم ستدخل عالم التمثيل، مشيرًا إلى أن هنا ممثلة جيدة وستكمل مسيرة والدها الراحل، وقوبل ما قاله زكي بالتصفيق من جميع الحاضرين في القاعة.

- صديق من الإمارات

قالت الإعلامية شافكي المنيري خلال الحفل، إن صديق الفنان ممدوح عبدالعليم حضر من الإمارات خصيصًا لحضور الحفل والمشاركة في إسعاد روح صديق عمره، لكنها لم تصرح باسمه.

- طباخ الأسرة

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قالت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، مدير عام النشر الثقافي بـ"نهضة مصر"، إن عم رجب طباخ الفنان ممدوح عبدالعليم حرص على الحضور للحفل، مضيفة أن الفنان الكبير كان دائمًا يقول إنه ضيف في المنزل على أصحابه الحقيقين وهم عم رجب وبقية العاملين في المنزل.

- رسالة لممدوح عبدالعليم

أكدت الإعلامية سهير شلبي أنها كإعلامية رافقت عبدالعليم منذ شبابه وبداياته الفنية، وكل حواراتها معه كان فيها عبدالعليم في قمة "الجدعنة" والأخلاق.

ووجهت شلبي، رسالة إلى الفنان الراحل، وهي تبكي قائلة: "كل سنة وأنت طيب هناك يا ممدوح، اطمن في الجنة على هنا وشافكي هما في عنينا".

- مكالمة إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها في البداية رفضت العمل في الجزء السادس من ليالي الحلمية، بسبب وفاة المؤلف أسامة أنور عكاشة، والمخرج إسماعيل عبدالحافظ، لكن ممدوح أقنعها أنه سيحضر لها مع الكاتب أيمن بهجت قمر والمخرج مجدي أبو عميرة للحديث عن المسلسل؛ مشيرة إلى أنها انتظرت عبدالعليم ولم يأت فاتصلت بالمنزل فأخبروها بوفاته.

وواصلت أن مسلسل ليالي الحلمية الجزء السادس أصعب عمل شاركت فيه، لأنها كانت في المسلسل تتحدث عن وفاة شخصية "علي البدري"، ولكنها كانت من داخلها تتحدث عن صديق عمرها ممدوح عبدالعليم، مشيرة إلى أنها رفضت أن يقوم أحد بدور "علي البدري" غير ممدوح عبدالعليم وتم تعديل السيناريو بوفاة شخصية على البدري في المسلسل.

وحلّت أول أمس الأحد، الذكرى الـ63 لميلاد الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، الذي ولد في 10 نوفمبر 1956.​