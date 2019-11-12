ماهيرا خان سفيرة النوايا الحسنة في باكستان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 04:40 صباحاً - اختيرت النجمة ماهيرا خان الباكستانية كسفير للنوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث جاء الاختيار نظرًا لحجم خان الفني الكبير.



ماهيرا البالغة من العمر 34 عامًا شاركت خبر تعيينها السار جمهورها على حسابها الخاص في توتير مغردةً بالقول: " ممتنة ويشرفني أن أكون سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في باكستان، وفخورة بأن أكون قد ولدت في الوطن الأم الذي فتح ذراعيه للاجئين لأكثر من 40 عامًا".

ماهيرا خان

وقبل الاختيار، كانت ماهيرا قد زارت اللاجئين الأفغان في بيشاور العام الماضي، كجزء من وفد رفيع المستوى للأمم المتحدة. كما تحدثت عن احتياجات أكثر من 1.4 مليون لاجئ أفغاني مسجل في باكستان في المقابلات الإعلامية.



وتقول خان في مقطع فيديو شاركته الصفحة الرسمية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "لقد وضعت باكستان مثالًا للعالم، حيث استضافت اللاجئين على مدار الأربعين عامًا الماضية، وهذا شيء أراه يجب التحدث عنه، بخاصة كسفيرة باكستان الوطنية للنوايا الحسنة للمفوضية."

سونام كابور

يشار إلى أنّ ماهيرا ليست النجمة الوحيدة في بوليوود، التي تم اختيارها سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، حيث اختارت منظمة NGO ، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال مكافحة الجوع في الهند، النجمة سونام كابور Sonam Kapoor لتكون سفيرة للنوايا الحسنة عام 2016، حيث زارت كابور لهذه المناسبة مستشفى شوتا سيون التي تعنى بمكافحة الجوع، والتقت أمهات وأطفالًا مصابين بسوء التغذية ، وتحدّثت إلى العاملين في المستشفى.

ايشواريا راي

كما أنّ الكثير من نجمات بوليوود قمن بأعمال إنسانية كالنجمة إيشواريا راي باتشان Aishwarya Rai Bachchan التي شاركت العام الماضي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال استضافتها في مستشفى تاتا التذكاري لمرضى السرطان.