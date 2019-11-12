كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 03:53 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك صورة جديدة لها على صفحتها الخاصة عبر انستغرام. وقد لفتت ميريام كلينك الأنظار من خلال الصورة الى حجم صدرها الكبير، التي ومن الواضح بحسب التعليقات التي وردت أسفل الصورة أنها خضعت لعملية تكبير صدر. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر ميريام كلينك تثير الجدل حول خضوعها لعملية تكبير صدر جديدة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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