كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 03:53 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية زينة متابعيها بصورة جديدة لها، في أحدث ظهور لها وظهرت خلالها بإطلالة جذابة. وظهرت “زينة” في الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام وهي ترتدي نظارة زهرية اللون، وتيشيرت رمادي اللون وعلقت قائلة قائلة:”جالي تعب في عنيا الحمد لله طبعا ولا حاجه اللهم لك الحمد بس مجبرة البس نضارة في اَي إضاءة كنت بلبسها الاول دلع”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر موقف طريف لابن زينة بعد وضعها نظارة: “انا بحب عنيكي”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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