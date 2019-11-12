كمّ بلغ أجر جان يامان عن حملته لماركة العطور الإسرائلية؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان التركي جان يامان عاصفة من الانتقادات بعد أن تعاقد مع ماركة عطور إسرائيلية ليكون وجهاً إعلانياً لها.

جان تقاضى عن حملته الإعلانية لهذه الماركة أجراً ضخماً يصل إلى مليون ونصف دولار أمريكي أي ما يعادل 8 مليون و600 ألف ليرة تركية.

من ناحية أخرى، يستعد جان يامان الذي احتفل بعيد ميلاده الـ30 منذ أيام، لتأدية الواجب العسكري في الجيش التركي، حيث صرح يامان بأنه سيكون مجبراً على قص شعره والتخلي عن لحيته وأنه سيلتحق بالخدمة العسكرية مطلع العام 2020 وتحديداً 21 يناير المقبل، لافتاً إلى أنه سيحتاج لحوالي 3 سنوات ليعود لطلّته الحالية بالشعر الطويل مجدداً.

يُذكر أن جان يامان حقق شعبية كبيرة وجماهيرية عريضة في تركيا وخارجها بعد نجاحه في مسلسل «الطار المبكر» الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية ديميت أوزديمير، وإلى جانب حصولهما على الكثير من الجوائز والتكريمات عن هذا العمل في تركيا، تم تكريمهما في حفل توزيع جوائز الموريكس دور في لبنان أبريل الماضي.