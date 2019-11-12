إبراهيم شيليكول يثير السخرية بـ«لوك» غير لائق في أحدث ظهور.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي الفنان التركي إبراهيم شيليكول في أحدث ظهور له في أحد مراكز التسوق بإسطنبول.

الصحفيون استغلوا الفرصة وسألوا إبراهيم عن استعداده لاستقبال مولوده الأول خلال أيام، والذي اختار له اسم «علي» فرد قائلاً: «تمت كل التحضيرات من أجل علي، ننتظره بحماس، إنه لشعور جميل جدا، الله يرزق الجميع بهذا الشعور».

وفور انتشار صور إبراهيم في أحدث ظهور له، تبادل النشطاء لقطات منها ساخرين من «لوك» الفنان الكاجول، حيث بدا شيليكول مرتدياً «بنطلون» فضفاض، وغير متسق، ونسق معه «سويت شيرت» أبيض، كما اعتمر «آيس كاب» بطريقة غير مرتبة، وهي الإطلالة التي اعتبرها فانز النجم التركي غير لائقة بحجم نجوميته.

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يُذكر أن إبراهيم شيليكول تزوج من المهندسة المعمارية ميهره في مدينة كيندوس الأثريّة بعد قصة حب جمعتهما، وذلك عام 2017، وينتظر الزوجان مولوداً ذكراّ من المنتظر أن يطلقلان عليه اسم «علي».

من ناحية أخرى، يستعد إبراهيم شيليكول لتصوير مسلسله الجديد «منزلي» أمام الفنانة التركية ديميت أوزديمير، بالإضافة لفيلم إيراني تركي بعنوان «مولانا» يشارك في بطولته أمام النجمة التركية هاندة إرتشل.

مسلسل «الثنائي العظيم» كان آخر عمل عُرض لإبراهيم، حيث شارك في بطولته أمام أويكو كارايل، كرم بورسين، أوزجي جوريل، وغيرهم.