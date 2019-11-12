مفاجأة لمايا دياب احتفالاً بعيد ميلادها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ فريق عمل مايا دياب، واحتفلوا بعيد ميلاد النجمة اللبنانية بحفل بسيط في مكتبها، وقد شاركت الفنانة محبيها أجواء الحفل بمقطع فيديو خلال استعدادها لتقطيع قالب كيك.

اللافت أن المكتب تم تزيينه بالبالونات على هيئة حروف اسم الفنانة التي بدت بطلّة رياضية، وهو ما عكس عدم استعدادها للحفل ومفاجأتها به، حيث تلقت النجمة التي اكملت عامها الـ39 تهاني الفانز عبر مواقع التواصل الاجتماعي متمنيين لها مزيد من النجاح والتوفيق.

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يُذكر أن مايا عادت مؤخراً للشاشة كمقدمة برامج من خلال تقديمها لبرنامج «هيك منغني» عبر شاشة MTV اللبنانية، حيث سبق وقدمت الفنانة خمسة مواسم من نفس البرنامج في الفترة من 2011 إلى 2014، وذلك قبل أن يتوقف البرنامج طوال الأربع السنوات الماضية، لتعود من جديد مايا لتقديمه.

من ناحية أخرى، طرحت مايا دياب مؤخراً فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «يابا يابا»، من ألحان وتوزيع مودى منير، وكلمات الشاعر الغنائى مؤمن راجح، وإخراج الكليب لكريستيل يونس.