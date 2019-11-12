سعد لمجرد يكشف كواليس زيارة هيثم أحمد زكي له في باريس.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعرب النجم المغربي سعد لمجرد عن عمق حزنه لوفاة الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي، وكشف عن أن الأخير زاره بمنزله في فرنسا.

لمجرد كشف كواليس زيارة الفنان الشاب الراحل له بتعليق على صورة نشرها لهيثم، حيث كتب: «تعرفت على هذا الإنسان الطيب الخلوق الفنان في مدة وجيزة، شرفني في بيتي في باريس، أخبرني عن أعماله المستقبلية و تكلمنا كثيرا عن أبيه الأستاذ الكبير أحمد زكي و وصف لي مدى فخره و اعتزازه بأبيه رحمه الله ثم تبادلنا أفكارا كثيرة و غنينا سوية».

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صاحب أغنية «المعلم» تابع: «وبكل تواضع أدى لي شخصيات متعددة ببراعته في التمثيل، باختصار شعرت كأني أعرف هيثم من مدة طويلة و بالتأكيد كنت أريد لقياه مرات أخرى لكن قدر الله ما شاء و هو الآن عند المولى سبحانه و تعالى، أتقدم بأحر التعازي لأهل هيثم و للشعب المصري ، رحم الله هذه الروح الطيبة ، إنا لله و إنا إليه راجعون».

يُذكر أن هيثم أحمد زكي تُوفي عن عمر 35 عاماً صباخ الخميس 7 من شهر نوفمبر الجارب، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة نتيجة تناوله جرعة زائدة من عقاقير تقوية العضلات.